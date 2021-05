"Da Ronaldo e Federer: gli atleti più pagati nel 2020"

Da oltre un anno il mondo intero si trova a fare i conti con la pandemia da Coronavirus. Una crisi sanitaria che ha avuto anche importanti risvolti sull'economia. Lo sport non è stato esente, ma tra misure restrittive e nuove disposizioni si è sceso in campo, sul parquet e salito sul ring. Per alcuni atleti, addirittura, è stato un anno particolarmente fruttuosa dal punto di vista sportivo e finanziario. La rivista Forbes ha stilato la classifica dei 10 atleti più pagati al mondo nel 2020, sottolineando come questi abbiano portato a casa una cifra, ante imposte, di circa 1,05 miliardi di dollari, il 28% in più rispetto ai migliori guadagni dello scorso anno. Il bottino combinato è di pochi milioni al di sotto del record di 1,06 miliardi di dollari stabilito nel 2018. Nella top 10 ci sono anche tre calciatori.