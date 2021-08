Il Tar anticipa il giudizio sull'esclusione del Chievo dalla Serie B al 17 agosto

ROMA - Non si ferma la battaglia del Chievo escluso dalla Figc su segnalazione della Covisoc per inadempienze amministrative dal campionato di Serie B. Il Tar del Lazio aveva respinto in sede monocratica il ricorso dei clivensi avverso il giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che aveva confermato la bocciatura dei conti del club di Campedelli nonostante una nuova rihiesta di concordato fiscale con l'Agenzia dell'Entrate dopo una prima non andata a buon fine. Ieri, invece, ha accolto l'istanza degli avvocati Flavio Iacovone, Giorgio Bernardo Mattarella e Daniele Ripamonti, che assistono il Chievo, di anticipazione del giudizio collegiale, fissando l’udienza nel merito per il 17 agosto alle ore 8,45. In un primo momento era stato stabilito il giudizio cautelare per il 6 settembre. L’obiettivo del Chievo è di ottenere la riammissione in sovrannumero in Serie B. Il Consiglio Federale, infatti, ha già provveduto a reintegrare l'organico, ripescando il Cosenza. Se i veneti dovessero ottenere ragione potremmo pertanto avere una Serie B a 21 squadre e una nuova riformulazione dei calendari, già pubblicati dal presidente Balata, con l'inizio del campionato per il 20 agosto con Frosinone-Parma.