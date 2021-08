Caso Chievo: anche il Tar conferma l'esclusione dalla B

Il Chievo resta fuori dalla Serie B. Anticipato alla giornata di ieri dopo essere stato fissato per il prossimo 6 settembre, il giudizio nel merito contro l'esclusione dal torneo cadetto, decretata dal Consiglio Federale e confermata poi dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni lo scorso 26 luglio, è stato ribadito anche dall'ordinanza del Tribunale Amministrativo del Lazio. Secondo la Sezione Prima Ter presieduta dal giudice Francesco Arzillo, consiglieri Anna Maria Verlengia (estensore) e Daniele Dongiovanni, le inadempienze amministrative e contabili rilevate dalla Covisoc e il mancato rispetto dei termini perentori propedeutici all'iscrizione campionato sono impossibili da sanare e il rilascio della licenza nazionale compromesso dal mancato rispetto dei termini perentori, non giustificato neppure da una nuova richiesta di concordato fiscale con l'Agenzia delle Entrate, dopo una prima non andata a buon fine. Il club di Campedelli, dunque, resta fuori dal calcio professionistico e, dopo 35 anni, non ha un lieto fine una delle favole del calcio italiano. Esulta invece ancora il Cosenza difeso dall'avvocato Alberto Fantini che vede confermata la riammissione in Serie B.