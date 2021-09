Gravina a Secondigliano: "In Campania prima accademia sportiva"

La Figc scende in campo per aiutare la comunità di Secondigliano. L'impianto sportivo Ottorino Barassi, da troppo tempo abbandonato e presente in una delle aree più critiche dell'hinterland napoletano, è stato ceduto all'Associazione "Insieme tra la gente" e potrà trasformarsi in un centro di legalità, fondamentale per il recupero dei giovani. "È stato il risultato di un grande lavoro di squadra – ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina – Figc, Comitato Regionale Campania della LND e diverse istituzioni locali hanno lavorato fianco a fianco, con il solo scopo di riconsegnare al territorio un polo sportivo fondamentale per lo sviluppo delle nuove generazioni".