Accolto ricorso della Salernitana: si gioca la gara con il Venezia

Il Giudice sportivo della Lega di Serie A Gerardo Mastrandrea ha accolto il ricorso della Salernitana e ha riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore per la gara Salernitana-Venezia del 6 gennaio 2022 non disputata per problematiche covid che aveano interessato numerosi calciatori del club campano. Il giudice ha disposto che la Lega metta in calendario la gara tra veneti e granata. Si rilanciano in questo modo le speranze di salvezza del club di Danilo Iervolino che aveva ottenuto già un importante risultato in settimana. La Corte Sportiva Nazionale aveva accolto, infatti, il ricorso della società ed aveva annullato la delibera dello scorso 19 gennaio del Giudice Sportivo che aveva punito con il 3-0 a tavolino i granata per non essersi presentati a causa del Covid alla gara contro l'Udinese e inflitto anche un punto di penalizzazione alla Salernitana. La sentenza di primo grado si reggeva sul presunto concetto di “malafede" che dinanzi al giudice Carmine Volpe (relatore Patrizio Leozappa) era stato abbattuto con prove inconfutabili dal collegio difensivo della Salernitana formato dal giurista sportivo napoletano Eduardo Chiacchio, da Francesco Fimmanò e da Rino Sica. Proprio a inizio settimana, il direttore Sabatini aveva affidato la panchina a Davide Nicola esonerando Stefano Colantuono che aveva preso il posto di Fabrizio Castori, il tecnico che aveva riportato in A la Salernitana.