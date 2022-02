Vezzali: Tutti devono poter accedere allo sport dal vivo

Da questo weekend capienza all’aperto al 75% e al 60% al chiuso, in volata ci sarà più pubblico negli stadi oggi e domani. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto riaperture varato giovedì sera per cui il sottosegretario Vezzali si era impegnata: «È un risultato atteso da tutto il mondo dello sport, reso possibile anche grazie alla sinergia con il ministro Speranza e con tutte le forze parlamentari. Adesso, monitorando la curva epidemiologica, l’obiettivo sarà quello di tornare in tempi brevi a riaprire senza limitazioni e permettere a tutti gli appassionati di fruire delle emozioni dello sport dal vivo». Obiettivo a cui fa eco il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «La capienza degli stadi al 100% è un obiettivo del governo assolutamente raggiungibile per il 31 marzo, ma mi assumo la responsabilità di dire che dobbiamo fare uno sforzo in più, il 24 marzo abbiamo la partita della Nazionale a Palermo e credo che possiamo provare a ragionare sull’ipotesi per quella partita si possa arrivare al 100% della capienza».

ALTRI DECRETI. Fine settimana di decreti. Ma la conferenza stampa del premier Draghi di ieri con tre dei suoi ministri (“guardate come sono bravi e che governo bellissimo ho”, ha sottolineato) ha visto diversi temi sul tavolo e non solo il caro-bollette e il superbonus, ma anche la fine della pandemia e dello stato di emergenza - in arrivo una road map - l’abolizione progressiva del green pass, il bonus psicologo, l’occupazione e il rilancio industriale, il sostegno alle imprese e la tenuta della maggioranza (ora ha la mina catasto da disinnescare). Il governo - dice Draghi - è stato “creato dal presidente della Repubblica” con il mandato di “affrontare certe emergenze e conseguire certi risultati”, con occasioni di dialogo e confronto ma tenendo diritta la barra del timone dopo il caos sul Milleproroghe. Intanto ha varato all’unanimità due decreti per correggere la cessione dei crediti del Superbonus e contro il caro-bollette. Si stanziano “quasi 8 miliardi senza scostamento”. Bisogna proteggere famiglie e imprese con i prezzi di luce e gas ancora alle stelle.

MISURE. Quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase. Il provvedimento stanzia risorse pluriennali, fino al 2030, con l’obbiettivo di favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive. Inoltre sono previsti incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti. Infine, il decreto prevede stanziamenti a favore delle Regioni, in particolare per far fronte alle maggiori spese relative alla crisi pandemica, e ai Comuni.

Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.