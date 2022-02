Piero Frosio sempre in campo

Rinvio lungo del portiere, spizzata del centravanti per l’attaccante esterno inseritosi con i tempi giusti, tiro, gol. Era il gol perfetto per Frosio , un gol alla Berlusconi.

Pierluigi, per gli amici Piero, è stato la figurina del Perugia della mia adolescenza, una conoscenza marginale quando allenava e, negli ultimi tredici anni, prima un incontro fortunato e poi un amico. Amico da quando avevo accettato di fare il consigliere (a distanza) dell’Aldini, la storica società di Quarto Oggiaro specializzata nella formazione dei giovani della quale lui era il direttore tecnico. Visti i successi in serie e le ambizioni mai nascoste, avevo imposto il motto “l’importante è vincere, più che partecipare”.

Piero aveva occhio, sensibilità, buonsenso ed era autentico, sapeva riconoscere all’istante il talento. Le potenzialità tecniche, tattiche e fisiche di un ragazzo lo entusiasmavano al punto da parlarne per ore. Era anche molto diretto. Ricordo ad esempio quando, incrociato il padre di Matteo Pessina davanti al bar di Piazzetta San Paolo, nella sua (e nostra) Monza, gli suggerì di farlo giocare di più e studiare di meno, perché Matteo aveva tutti i numeri per sfondare in serie A. Paleari, oggi al Benevento, Zanimacchia della Cremonese e Sampirisi del Monza sono alcuni dei giovani che Piero ha seguito, cresciuto, lanciato, consigliato.

Giovedì 3 marzo a Milano è in programma la festa annuale dell’Aldini alla quale parteciperanno, come sempre, i protagonisti del grande calcio - Giroud e Immobile, lo stesso Pessina, Chiellini, Juric e altri -. A un centinaio di ragazzi in platea mancheranno per la prima volta l’introduzione, il sorriso, le battute e i consigli di Piero. Abbraccio la famiglia, in particolare Alex, giornalista della Gazzetta che ho avuto la fortuna di avere nella mia squadra anni fa. «Ogni volta che vedo un pallone penso a lui», ha scritto del suo eroe.