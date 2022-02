Shevchenko: "Gloria all'Ucraina. Dobbiamo unirci, insieme vinceremo!"

"Insieme vinceremo, gloria all'Ucraina!". Così Andriy Shevchenko, ex stella del Milan e già ct dell'Ucraina, interviene sui social per parlare della crisi nel proprio Paese dovuta ai venti di guerra con la Russia di Putin. L'ex attaccante rossonero ha pubblicato un'immmagine dei confini dell'Ucraina con la bandiera nazionale e un messaggio rivolto ai propri connazionali: "Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio Paese. Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione. Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante. Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo!".