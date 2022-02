Al Museo con la maglia del cuore

Sarà una giornata dedicata ai colori e alle squadre del cuore (di club o Nazionali). Domenica 27 febbraio alle 15 al Museo del Calcio (ingresso da viale Aldo Palazzeschi, 20, a Firenze) i visitatori potranno presentarsi con la maglia della propria squadra per uno scatto nella Corte dei Campioni o accanto alla Coppa di Euro 2020.



E’ un’iniziativa che ribadisce che i colori del cuore non conoscono rivalità. Alle 17 è in programma la premiazione della maglia più “simpatica” e originale in linea con una giornata dedicata al Carnevale. Il Museo è aperto ogni giorno con orario 10-18.