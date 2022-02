Eriksson: "La Corea del Nord voleva truccare il Mondiale 2010"

LONDRA - Un anno particolare, il 2010, per Sven-Goran Eriksson : l'ex allenatore della Lazio e della nazionale inglese infatti era stato "truffato", così come migliaia di tifosi e di addetti ai lavori, dallo pseudo-magnate Russell King che aveva prima rilevato il Notts County (squadra di Nottingham e società più antica di tutto il Regno Unito) e poi promesso ingenti investimenti prima di essere arrestato per frode e condannato a sei anni di carcere . Proprio parlando di questi momenti alla Bbc nel corso del documentario "I crimini più strani del calcio: l'uomo da un trilione di dollari", il tecnico svedese racconta anche un aneddoto relativo ad un suo viaggio in Corea del Nord , accompagnato proprio dal suo ex presidente, e durante il quale sarebbe stato avvicinato dai dirigenti della nazionale coreana pe r truccare il sorteggio dei Mondiali in Sudafrica: Eriksson era infatti membro del Comitato Fifa.

"La Corea del Nord mi ha chiesto di truccare il sorteggio del Mondiale"

"I rappresentanti nordcoreani sapevano che ero un membro del Comitato calcistico della FIFA e mi hanno detto: 'Puoi aiutarci per favore?'. "Certo che posso aiutarvi, se posso", risposi. Pensavo che volessero palle o scarpe o qualcosa del genere. E invece volevano avere aiuto con il sorteggio. Naturalmente, ho detto: 'Intendete davvero quello che penso? Non posso farlo. Nessuno può farlo. È assolutamente impossibile ed è criminale anche provarci", afferma l'ex tecnico della Lazio dello scudetto. "Ma non mi hanno mai creduto. La cosa sorprendente è che sembrava che non credessero che non potessi farlo ma credevano che semplicemente non volessi farlo. Molto strano. Questo è stato, credo, il motivo principale per cui sono stato invitato e perché era così importante la mia presenza. E Russell King lo sapeva". Per la cronaca, la Corea del Nord nel girone dopo una prestazione di tutto rispetto nella sconfitta per 2-1 contro il Brasile, ha perso 7-0 contro il Portogallo e 3-0 contro la Costa d'Avorio, abbandonando la kermesse sudafricana dopo tre partite.

