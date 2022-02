Guerra in Ucraina, la Federcalcio brasiliana: "Aiutiamo i nostri calciatori"

ROMA - Il presidente della Federazione brasiliana degli atleti di calcio professionistici (Fenapaf), Alfredo Sampaio , ha confermato alla CNN che invierà in giornata una lettera al governo federale brasiliano chiedendo una "soluzione di salvataggio" per i giocatori brasiliani in Ucraina . Il documento ufficiale sarà trasmesso anche al presidente ad interim della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), Ednaldo Rodrigues. Sono trenta i calciatori nati in Brasile che giocano nella prima divisione del calcio ucraino: solo nello Shakthar Donetsk , squadra di una delle città ucraine più coinvolte nel conflitto, sono ben 13 gli atleti verdeoro in rosa: Dodô, Vitão, Marlon, Vinícius Tobias, Ismaily, Marcos Antonio, Maycon, David Neres, Tetê, Alan Patrick, Pedrinho, Fernandinho e Junior Moraes.

Figc, solidarietà all'Ucraina: le partite inizieranno con cinque minuti di ritardo

Uefa toglie la finale di Champions League a S.Pietroburgo

"Aiutiamo gli atleti brasiliani a lasciare l'Ucraina"

L'idea della federazione calcistica è quella di sensibilizzare il governo federale , attraverso la Segreteria Speciale per lo Sport, e ottenere aiuto per gli atleti professionisti che lavorano in Ucraina: "La mia speranza è che i giocatori vengano salvati, ma dobbiamo vedere la fattibilità. L'intenzione della lettera è chiedere aiuto al governo federale e anche alla principale entità calcistica del Paese. Sappiamo che in pratica un salvataggio è difficile, ma non impossibile. Credo che il governo sarà sensibile alla nostra richiesta”, ha affermato Alfredo Sampaio, presidente del Fenapaf. "Temendo gli attacchi russi in Ucraina , circa 20 persone, tra cui giocatori dello Shakhtar Donetsk, mogli e figli, hanno chiesto aiuto per ottenere informazioni e poter lasciare l'Ucraina. Uno dei giocatori afferma di aver lasciato le proprie case e di essere andati in un albergo, ma che manca il carburante e, con lo spazio aereo e le frontiere chiuse, non possono lasciare il Paese. Qui siamo tutti riuniti con le nostre famiglie, alloggiando in un hotel", ha detto. "Spero che l'ambasciata possa aiutarci", ha concluso.