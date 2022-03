Topps lancia la serie competitiva di Match Attax

La competizione ha ufficialmente preso il via nel mese di febbraio e culminerà nelle World Finals di giugno: i fan avranno la possibilità di sfidarsi per premi in-app e in contanti ai Campionati Mondiali Topps Match Attax 2022. Con un montepremi totale superiore ai 58mila euro, Topps organizzerà 18 tornei in un arco temporale di 6 mesi, in partnership con Battlefy, piattaforma che ospita moltissimi tornei di eSports.

Gli utenti dell’App Match Attax potranno effettuare una pre-registrazione al torneo sul portale di Battlefy, prima di entrare nell’applicazione e competere contro fan provenienti da tutto il mondo in un torneo ad eliminazione diretta, che incoronerà il vincitore. La competizione è aperta a tutti, principianti ed esperti, con diverse fasce di premi disponibili per tutti i format del torneo, incluse le exhibition series. In totale, saranno 18 i tornei previsti per le 3 macro aree - America, EMEA e APAC.

“Viste la popolarità dell’App Match Attax e l’esplosione dell’interesse attorno al mondo dei videogiochi competitivi, Topps ha ritenuto che fosse semplicemente naturale indire un torneo per incoronare il migliore giocatore di Match Attax a livello globale!”, dice David Leiner, Vice Presidente e General Manager di Global Sports & Entertainment presso Topps.

Il commento di Dario De Ponti, Sales & Marketing Director di Topps Italia: “È davvero entusiasmante poter offrire a tutti i tifosi di calcio una nuova esperienza di gioco con la serie competitiva di Match Attax. L’App Match Attax, nata come supporto digitale dell’omonimo gioco di carte collezionabili legate alle competizioni UEFA, sta crescendo rapidamente anche nel mercato italiano e con il grande successo degli e-sports questo torneo su scala globale darà un ulteriore slancio alla crescita di Topps non solo nel mondo dei collezionabili ma anche in quello del gaming competitivo”. Topps Match Attax è scaricabile gratuitamente dall’Apple App Store e da Google Play store in tutto il mondo.