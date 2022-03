Balotelli clamoroso: "Qualità? Sono allo stesso livello di Messi e Ronaldo"

Mario Balotelli torna a far parlare di sé. Stavolta la dichiarazione shock arriva da un'intervista concessa a The Athletic e firmata da un suo ex compagno di squadra al Manchester City, Nedum Onuoha. L'umiltà non è mai stata una delle doti più spiccate di Supermario, che forse però in questa occasione ha sopravvalutato anche quella calcistica, paragonandosi per qualità a Messi e Cristiano Ronaldo. Superfluo dire che questi paragoni sono stati riportati dai principali quotidiani sportivi e non.