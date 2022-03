La Uefa punisce anche la Bielorussia: la nota ufficiale

"Non sono ammessi spettatori per le partite casalinghe della Bielorussia". Questa la decisione del Comitato Esecutivo della UEFA, che si è riunito oggi. Si è stabilito anche che: "Tutti i club e le nazionali bielorusse che gareggiano nelle competizioni UEFA dovranno giocare le partite casalinghe in sedi neutrali, con effetto immediato. Inoltre, nessuno spettatore potrà assistere anche alle partite in cui le squadre bielorusse giocano in trasferta". "Il Comitato Esecutivo della UEFA convocherà ulteriori riunioni straordinarie, su base regolare e continuativa ove necessario, per riesaminare la situazione, man mano che si evolve, e adottare ulteriori decisioni se necessario", precisa la UEFA stessa.