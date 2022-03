Storia azzurra, ritrovato il pallone del Mondiale 1934

ROMA - Torna dopo 90 anni, all'interno della mostra itinerante "Un Secolo d'Azzurro" - l'esposizione più grande sulla storia della nazionale italiana -, l'unico esemplare del mitico Federale 102, il pallone che sembrava scomparso, vero e proprio oggetto del desiderio per i tantissimi collezionisti del nostro Paese che lo avevano cercato, inutilmente, e che alla fine si erano rassegnati.

Realizzato a Roma dall' Ecas (Ente Centrale Approvvigionamenti Sportivi) in occasione del Mondiale 1934, disputato proprio in Italia, ha una particolarità: a differenza del modello inglese Globe, che contava dodici pannelli, il Federale 102 ne ha ben tredici sagomati a coroncina, forse proprio per rendere omaggio a Re Vittorio Emanuele II e ai Savoia.

Il prezioso cimelio verrà esposto, in esclusiva, al Salone del libro di Torino (19-23 maggio 2022) nel corso della presentazione della trilogia "Storia d' Italia, del calcio e della Nazionale: 1898-2021" scritta da Mauro Grimaldi, curatore della mostra "Un Secolo d'Azzurro".

"È stato un vero e proprio colpo di fortuna - confessa Aldo Rossi Merighi, Presidente dell'Associazione S.Anna,- durante una delle nostre mostre sono stato avvicinato dal nipote di un ex dirigente della federcalcio ungherese che si è complimentato per la bellissima esposizione promettendoci che, una volta tornato in Ungheria, ci avrebbe fatto un grande regalo. È una enorme soddisfazione aver riportato in italia un pallone così importante per il nostro calcio e per tutti gli amanti del gioco più bello del mondo".