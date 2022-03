Russia, ricorso al Tas contro la decisione di Fifa e Uefa

MOSCA (RUSSIA) - La Federcalcio russa (Rfu) ha deciso di presentare ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna contro la decisione presa da Fifa e Uefa di escludere le nazionali russe dalla partecipazione alle competizioni internazionali. La RFU chiede il ripristino di tutte le squadre nazionali maschili e femminili della Russia in tutti i tornei a cui hanno preso parte, compreso il turno di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Viene chiesto inoltre un risarcimento del danno. "Al fine di garantire - scrive la Federcalcio russa - la possibilità della partecipazione delle squadre russe alle prossime partite in programma, la RFU insisterà su una procedura accelerata per l'esame del caso. Se la Fifa e la Uefa rifiutano tale procedura, si procederà con l'introduzione di misure provvisorie sotto forma di sospensione delle decisioni Fifa e Uefa, nonché delle competizioni a cui avrebbero dovuto partecipare le squadre russe".