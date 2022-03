Respinto il ricorso del Venezia: con la Salernitana si dovrà giocare

Dopo la sentenza del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, che aveva accolto il ricorso della Salernitana per il riconoscimento della causa di forza maggiore che aveva impedito alla squadra campana di scendere in campo lo scorso 6 gennaio contro il Venezia, un altro round a favore della società di Iervolino. Infatti, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Lorenzo Attolico, ha respinto il reclamo del club veneto confermando l’impossibilità della compagine granata a disputare la gara a causa del provvedimento della Asl di Salerno che aveva disposto l’isolamento per i calciatori positivi e la quarantena domiciliare per i contatti stretti. La Salernitana, anche tenendo conto di altri atleti indisponibili per ragioni diverse (infortuni, convocati in Coppa d’Africa e contratti risolti contestualmente al passaggio di proprietà del club), non era nelle condizioni di schierare un numero minimo di calciatori come da regolamento, ovvero avere arruolabili almeno 13 giocatori di cui un portiere. Invece, i disponibili sono risultati solo i tre portieri e quattro elementi della primavera aggregati alla prima squadra. Il Venezia potrà proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni nei trenta giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza. Fondamentale in questo nuovo giudizio positivo a favore del sodalizio campano, la solidità del collegio difensivo schierato dal patron Danilo Iervolino con in prima linea gli avvocati Francesco Fimmanò, Salvatore Sica e il giurista sportivo napoletano Eduardo Chiacchio.