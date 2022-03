La Serie Bkt sbarca per la prima volta in Polonia

Helbiz , leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato oggi un accordo tra Helbiz Media (la divisione Media del gruppo Helbiz) e Sportize.pl , nuova piattaforma OTT polacca, per la trasmissione del Campionato della Serie BKT in Polonia. Grazie a questo accordo, Sportize.pl acquista i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere ogni giornata le migliori partite in full HD, in diretta e in differita, oltre agli highlights delle stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, dando l’opportunità ai suoi abbonati di seguire le partite del Campionato italiano di Serie BKT e godere dei match più interessanti a livello internazionale, in cui militano alcuni tra i migliori calciatori polacchi.

L'accordo è un altro grande traguardo per la Lega B e Helbiz Media: dopo paesi come USA, Germania, Austria, Svizzera, Balcani, Grecia, Spagna, America Latina, Indonesia, Israele e Romania, il Campionato italiano di Serie BKT viene trasmesso anche in un territorio importante come la Polonia. Un altro accordo che segna un nuovo fondamentale passo avanti per la distribuzione internazionale della Serie BKT, che nel suo percorso di crescita conferma di attirare l'interesse di piattaforme ed emittenti di tutto il mondo.

“La Serie BKT ha molti appassionati all'estero, alcuni sono legati alla propria squadra del cuore, altri invece seguono le gesta di giocatori che hanno lasciato il loro paese d’origine, altri ancora seguono uno dei campionati più avvincenti ed equilibrati a livello internazionale. Portare il nostro campionato in Polonia e stare vicino ai tifosi ci rende enormemente orgogliosi del lavoro che insieme alle società e ai nostri partner stiamo portando avanti”, ha commentato Mauro Balata, Presidente della Lega B.

“Questo recente accordo per la Polonia conferma quanto l’interesse per il Campionato cadetto sia sempre più forte e non conosca confini. Siamo felici di lavorare con Sportize.pl, un partner tecnologico nuovo e innovativo, che trasmetterà le partite del Campionato della Serie BKT in Polonia, un Paese ricco di tifosi appassionati di calcio italiano”, le parole di Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media.

“Siamo felici di poter trasmettere le prossime stagioni del Campionato italiano cadetto. Si tratta di un prodotto estremamente interessante per i nostri spettatori, che potranno così seguire le gesta dei numerosi giocatori polacchi che militano nelle squadre di Serie B in Italia. Siamo convinti che l’offerta di partite di Serie B disponibili su Sportize.pl aumenterà ancora nelle prossime stagioni”, ha sottolineato Tomasz Cieslik, CEO di Sportize.pl.