Nella notte della B Stroppa e Caserta i veri vincitori

La notte porta sorprese. Certamente quella del Monza che vince ad Alessandria, inchioda Longo e scavalca in un colpo solo Brescia e Cremonese (Pecchia riceve oggi il Pordenone dell’indomito Tedino). Stroppa stacca anche il Benevento che, in attesa del recupero con il Cosenza (ieri la Lega ha fissato la data della gara non giocata per problematiche Covid: giovedì 14 aprile) si fa intanto valere al “Rigamonti”. Punita all’andata al “Vigorito” dall’indimenticabile SuperPippo che nel Sannio ha scritto pagine storiche di questo campionato a colpi di record e firmato la seconda Serie A dei giallorossi, la Strega tira fuori tutto l’orgoglio che ha e strappa un pari tutt’altro che scontato, considerando le assenze importanti accusate alla vigilia e il Covid da poco superato. Una gara orgogliosa, quella dei sanniti. E non solo perché il Brescia ci mette poco più di un minuto per passare, complice un’incursione di Bisoli ancora decisivo all’alba del match. Caserta non si dà pace e organizza la rimonta. In dieci per tutto il 2º tempo, il tecnico aggancia due volte un pari meritato complici i guizzi di Tello (prima dell’evitabile espulsione) e poi con Forte, sempre più valore aggiunto di questa squadra a cui manca poco per evitare i playoff. Nel frattempo anche questo pari contro una delle rivali più agguerrite vale tanto e alla fine peserà nel bilancio che inevitabilmente si farà. Un segnale inequivocabile alla concorrenza che non riesce a staccare. Non ha il passo giusto neanche questo Lecce che pure inanella la 13ª partita con gol segnati, mentre sono arrivate a 18 le reti di Coda che ieri sera s’è persino permesso il lusso di sbagliare dal dischetto il gol del ko al Cosenza. Ma è anche vero che Baroni dopo l’ultimo ko (a Pisa, 1-0 l’ 11 dicembre) ha conquistato 6 vittorie e 6 pari con 20 gol segnati e 12 subiti. Gli ipercritici annoteranno il 3º pari di fila, due dei quali al 96’. Ma come per l’incrocio di Brescia alla fine questi punti saranno un moltiplicatore in grado di fare la differenza. Intanto, oggi la 30ª giornata si concluderà con altri incroci batticuore: il Pisa capolista va ad Ascoli e sarà un’altra gara da non mancare per nessuna ragione, la Cremonese riceve come detto il Pordenone e il Perugia prova a dare l’assalto alla Spal. Sull’altalena in vetta inutile provare a immaginare come finirà!