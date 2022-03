Lnd, assemblea straordinaria: Abete eletto presidente

CONSOLI, CARRARO, MATARRESE E GRAVINA - Dopo i saluti di Vito Consoli, Franco Carraro, Antonio Matarrese, ha preso la parola Gabriele Gravina che oltre ai saluti di pragmatica all'assemblea ha voluto ribadire il ruolo della Lnd all'interno del sistema calcio, i suoi valori e le sue idee. Occorre competenza per rilanciare l'immagine del calcio italiano. Il Covid-19 ha colpito duramente il nostro mondo. Dal punto di vista agonistico è una settimana importante per il nostro calcio: affronteremo gli appuntamenti a fronte alta. Leggi la Nazionale agli spareggi e in primis la sfida con la Macedonia del Nord.

Nominato Edmondo Caira presidente per dirigere i lavori dell'assemblea straordinaria.

ABETE - Riprende la parola Abete per illustrare il suo lavoro di commissario straordinario della Lnd. Emanato il nuovo regolamento con due mesi di anticipo sul mandato (sei mesi iniziati lo scorso novembre). Citazioni del Mahatma Gandhi per la situazione in essere (teatro bellico in Ucraina) e le ferite della pandemia Covid. Un flash back sulla sua formazione cattolica e gesuita prima di citare i numeri della Lnd che pur essendo notevoli hanno registrato un calo negli ultimi anni. Attualmente il mondo dilettantistico annovera circa 44.000 squadre di calcio mentre il numero dei tesserati è sceso sotto il milione. Particolarmente colpito il calcio giovanile dalla pandemia, ma il calo dei tesserati era iniziato già prima. Le società dilettantistiche attualmente sono 11.512.

In corso le votazioni per la presidenza della Lnd. voto è a scrutinio segreto. La Lega Nazionali Dilettanti ha numeri cospicui anche per i delegati espressi su base regionale o provinciale per le quanto riguarda Trento e Bolzano.

L'elezione di Giancarlo Abete alla presidenza della Lnd non è in discussione essendo candidato unico, però lo statuto impone il voto segreto e non ci può essere l'investitura per acclamazione. I votanti in totale sono ottantasei.

La votazione per l'elezione del presidente della Lega Nazionale Dilettanti si è conclusa. Giancarlo Abete proclamato presidente della Lnd. È il terzo ex presidente della Federcalcio a diventare numero uno della Lega Dilettanti dopo Ottorino Barassi e Artemio Franchi. Ha ottenuto 86 voti su ottantasei.

Adesso è in corso la votazione del vicepresidente vicario. Due candidati: Christian Mossino (Piemonte Valle d'Aosta) e Luigi Repace (Umbria).