Uefa consente registrazione nuovi giocatori da club ucraini e russi

TORINO - Il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha deciso oggi di modificare i regolamenti della Champions League 2021/22, dell'Europa League 2021/22 e della Europa Conference League 2021/22 e di permettere ai club di registrare un massimo di due nuovi giocatori utilizzabili per le restanti partite delle competizioni in corso entro il 1 aprile 2022. Inoltre, il Comitato Esecutivo Uefa ha approvato modifiche simili al regolamento della Women's Champions League 2021/22, per consentire ai club di registrare un massimo di due nuove giocatrici utilizzabili per le restanti partite della competizione in corso entro e non oltre il 7 aprile 2022, in linea con il regolamento Fifa sullo status e i trasferimenti dei giocatori.