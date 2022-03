Riparte la Champions femminile su Dzan

MILANO - Il calcio femminile torna a essere protagonista su Dazn. Da ieri, infatti sul Dazn e sul suo canale Youtube, sono visibili tutte le gare dei quarti di finale della Champions. In corsa c'è anche la Juventus che oggi sfiderà l'Olympique Lyonnais, la squadra della fortissima giocatrice norvegese Ada Hegerberg, migliore realizzatrice della Champions. Sulla piattaforma visibile anche “The Match Up”, il format originale condotto da Barbara Cirillo che ospita le protagoniste della UWCL e ne racconta i segreti, le speranze e le aspirazioni. Si parte con Cristiana Girelli, campionessa della Juventus. "Aumentare la visibilità e l'accesso allo sport femminile è fondamentale per raggiungere un pubblico più vasto, far crescere il numero di tifosi ed eliminare la disparità negli investimenti e nella copertura mediatica, che ancora esiste tra sport maschili e femminili - ha affermato Shay Segev, Ceo di Dazn -. Continueremo a tenere alta l’attenzione sulla Uefa Women's Champions League in tutti i nostri mercati, garantendo una copertura ancora maggiore e realizzando nuovi contenuti originali”. Gli sport femminili ricevono oggi solo il 4% di copertura mediatica sportiva negli Stati Uniti; non va meglio a livello europeo, dove la percentuale, seppur più alta, raggiunge solo un massimo del 15% di copertura in Francia. Ecco perché Dazn, da sempre impegnato nel garantire spazio e visibilità al calcio rosa, accende i riflettori sulla UWCL e propone tutti i match insieme a contenuti originali esclusivi, promuovendo uno storytelling inclusivo dedicato ai talenti femminili con un unico obiettivo: contribuire a ispirare le nuove generazioni. Tra i nuovi contenuti, anche “Get Together”, la serie realizzata da Dazn insieme ad Adidas per immergersi nelle storie e nelle esperienze uniche di alcuni dei più grandi nomi di questo sport. I contenuti andranno in onda durante l'intervallo delle partite e saranno trasmessi, oltre che su Dazn, sui canali di Adidas, della Uefa e dei club.