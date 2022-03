Brescia a Corini. Ma la "clausola" di Inzaghi resta un caso aperto

BRESCIA A CORINI, MA... Sarà, dunque, Eugenio Corini a tentare di far approdare il Brescia in A. La società ha portato a termine l’avvicendamento in panchina annunciato da tempo, esonerando Pippo Inzaghi e aprendo la strada a un contenzioso legale dagli esiti incerti e con possibili risvolti clamorosi. Tra un palleggiamento di responsabilità, la famosa “clausola di salvaguardia” inserita nel contratto la scorsa estate non è stata sufficiente a scongiurare la fine burrascosa di un rapporto tormentato e che non ha salvato neppure la forma, che almeno a livello umano dovrebbe essere sostanza. Cellino non ha neppure telefonato all’allenatore piacentino per spiegargli la sua scelta. Voluto con insistenza per rifondare una squadra in grado di lottare al vertice della B, come è accaduto avendo il Brescia occupato per 1.333 minuti uno dei primi due posti, Inzaghi è stato liquidato con una email, appena il patron sardo ha avuto la certezza che Corini si fosse liberato dal contratto col Lecce di Sticchi Damiani, il patron felicissimo di una risoluzione che gli farà risparmiare una milionata di euro.

RISVOLTI. Insomma, esonero consumato, ma cosa accadrà se dovesse avere alla fine ragione Pippo? La vicenda, infatti, sia pure senza una giurisprudenza consolidata è tutt’altro che archiviata dopo le proteste della stessa AIC pronta a far diventare il “caso” un elemento da attenzionare in futuro anche rispetto al contratto collettivo. Mentre le parole inequivocabili di Sara Agostini, la legale di Inzaghi, sottolineano che siamo di fronte a una fattispecie giuslavoristica che potrebbe essere approfondita a livello di giustizia sportiva. «Siamo pronti a far valere i nostri diritti in una vicenda che non ha precedenti, ma c’è un contratto firmato», sottolinea la giurista. E la questione economica è la parte meno rilevante del contenzioso anche se tutto potrebbe risolversi in un risarcimento di un eventuale danno professionale e d’immagine. Il prossimo step, al Collegio Arbitrale dove si proverà a far rispettare la famosa “clausola di salvaguardia” voluta dallo stesso Cellino per convincere Pippo ad accettare la B e a rinunciare a offerte della A.

IL SALUTO AMARO DI INZAGHI. Il saluto di Inzaghi su Instagram è una lezione di stile in cui traspare amarezza. Eccolo: «Nove mesi fa sono arrivato a Brescia carico di voglia di fare, di ritornare in una piazza calda per costruire qualcosa di bello in due anni di progetto; mi era stato chiesto un consolidamento della squadra in serie B, con un sogno playoff, dal quale era nato l’impegno della Società a non esonerarmi qualora la squadra fosse rimasta tra le prime otto, ad evidenziare che, se si fosse raggiunto quell’obiettivo, nulla avrebbe potuto togliermi il posto... Chi mi conosce sa che sono ambizioso, pertanto dentro di me il sogno dei playoff è diventato un obiettivo di partenza perché io sono fatto così, se non rendo e non faccio rendere al mille per mille divento pazzo.. e così è stato! Sono stati mesi di costruzione e di duro lavoro, di conquiste e di inaspettati primi posti Tra me e la città è stato subito amore.. calorosa, discreta e mai caotica mi ha accolto come una famiglia! A Brescia è nato mio figlio e qui staremo per un po’ Assieme all’enorme rammarico per questo esonero, comunicato con una fredda e-mail senza nemmeno una telefonata, lascio un gruppo splendido che mi sono sudato, lascio un treno in corsa che non avrei mai voluto lasciare ma lascio soprattutto un pezzo di me dentro ad ognuno dei miei giocatori che spero si ricorderanno che il calcio si basa sul rispetto, sulla professionalità, sull’appartenenza e sull’amore verso questo sport. Mi sarebbe piaciuto divertirmi ed arrivare fino in fondo a questo anno incredibile... Ma si sa! Anche questo è il calcio, fatto di alti, di bassi e di colpi di scena ?? Dopo 30 anni nel calcio che conta continua ancora a stupirmi ed io amo questo sport anche per questo! Finisce questa avventura così.. Senza alcun rammarico; con grande dignità lascio il testimone a chi verrà dopo di me augurandogli ogni vittoria possibile per questa città che merita davvero tanto! Ci tengo però a concludere con una riflessione che verrà approfondita nelle sedi competenti.. Seppur privilegiati, anche noi sportivi siamo dei lavoratori, soggetti ad obblighi, doveri e diritti; sottoscriviamo contratti di lavoro come chiunque nel mondo del lavoro, che prevedono i diritti e, soprattutto, i doveri. Trovo assurdo che in uno Stato come l’Italia che per l’appunto è una “Repubblica basata sul lavoro”, le alte cariche dello sport non assumano responsabilità per tutelare gli impegni contrattuali, scaricandole da una persona all’altra. Ma sono sicuro che la ruota giri sempre per tutti e dopo la tempesta venga sempre la quiete Grazie di tutto Brescia e grazie a tutti voi Bresciani Ad maiora. Pippo».