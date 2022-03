Roma Capitale, aree verdi e vie alla memoria di Wilson, Liedholm e Lenzini

Le parole del sindaco Gualtieri

“Abbiamo voluto rendere omaggio a tre grandi uomini protagonisti di alcune delle più belle pagine della storia calcistica della capitale. Lenzini, Liedholm e Wilson sono stati personaggi profondamente amati in questa città e resteranno per sempre nel cuore dei tifosi di Lazio e Roma. Per questo è giusto che la città li ricordi e renda loro il tributo che meritano", ha affermato il Sindaco Roberto Gualtieri.