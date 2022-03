Stramaccioni: "La Roma può vincere la Conference. Inter da scudetto"

Andrea Stramaccioni parla a tutto campo del calcio italiano, dalla Serie A al fallimento della nazionale di Mancini: "La corsa scudetto? È il campionato più combattuto ed equilibrato degli ultimi anni - dice all'Ansa l'ex allenatore di Inter e Udinese, ora sulla panchina dell'Al Gharafa in Qatar - il Milan sembra aver trovato più continuità, ma secondo me la più attrezzata resta l'Inter . Il Napoli è pronto in caso di passi falsi e la Juve sta riguadagnando terreno alle loro spalle". Riguardo alla Roma , squadra di cui ha guidato le giovanili, dice: "Ha tutto per arrivare in fondo alla Conference League . Contro il Bodo è la partita della rivincita, lo spartiacque che può certificare una crescita".

Stramaccioni e il flop dell'Italia

L'allenatore romano poi esamina il flop dell'Italia, eliminata dai prossimi Mondiali: "L'eliminazione dell'Italia è difficile da accettare, soprattutto per un italiano che vive in Qatar: per me l'amarezza è decuplicata". In Qatar, sede della prossima kermesse iridata, "sono scioccati, quasi affranti per l'assenza degli azzurri al Mondiale - spiega Stramaccioni - per loro è una grande perdita non ospitare i campioni d'Europa, visto che considerano la nostra una delle realtà calcistiche più importanti al mondo". Non solo: la stessa Aspire School, il centro di addestramento d'eccellenza di Doha per giovani calciatori, "ha personaggi italiani nelle cariche rilevanti". Persino l'Emiro, a margine della finale di Coppa a cui Stramaccioni ha condotto il proprio club il 18 marzo scorso, "aveva commentato il fatto che l'eventuale match con il Portogallo di Ronaldo avrebbe escluso una protagonista".