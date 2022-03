Argentina, talismano Messi: dodici anni di gol senza sconfitte

Messi è tornato trascinatore e l'Argentina ha superato senza problemi il Venezuela nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022. L'Albiceleste non aveva l'ansia e la pressione del risultato, ha già il pass per il Qatar, ma la prestazione è stata comunque di livello. La Pulce ha scritto il suo nome sul tabellino è ha realizzato il 3-0 nel finale (81° centro con la nazionale), firmando un record unico: sono dodici anni che quando segna la Selección non perde. Messi è un talismano, l'ultima sconfitta dell'Argentina con un gol dell'ex Barça a referto risale al 14 novembre 2009, in amichevole contro la Spagna, poi insieme ad ogni sua rete sono arrivati pareggi o vittorie. Infinito.