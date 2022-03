Calcio, food e radici, la Sicilia star in Usa

Quattro anni dopo il grande Anthony Bourdain, la Sicilia torna protagonista sui canali americani. Stavolta a portare Palermo e Castellammare del Golfo è stato un web influencer di Brooklyn, Marco Messina, inviato dalla CBS per un mese in Italia a seguire i più grandi match di calcio. E sulla traccia del food e del football Messina è approdato per alcuni giorni in Sicilia, e ha approfittato per riannodare il filo della storia personale: quello con la terra da cui è partito più di quarant'anni fa il padre, Gaetano Messina, diventato un top manager all'aeroporto JFK di New York. Con lui, Marco ha riunito parenti mai conosciuti, in una reunion che non avveniva da trent'anni. "Dovevamo essere quarantacinque - racconta Messina - ma a causa del Covid e dell'età non è stato possibile riunire tutti. Ma è stato bello vedere quella che è anche la mia famiglia. Terra fantastica, gente straordinaria. Purtroppo l'unica cosa andata storta è stata la partita degli azzurri". Nei giorni a cavallo di Italia-Macedonia, Messina ha incontrato persone, mostrato al pubblico americano i luoghi storici di Palermo, a partire dal mercato di Ballarò. Tra gli incontri per strada anche un altro siciliano ormai celebre, Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, che ha abbracciato amabilmente Marco e il padre, Gaetano. Le immagini girate dalla troupe per il canale americano sono andate anche sull'account di Messina, che ha quasi trentamila followers, e su quello della sua web-tv, fondata insieme con Mike Kantaris, IFTV, Italian Football Tv, seguita da più di 130 mila follower. Un nuovo ponte tra Usa e Palermo è stato lanciato, e chissà che molto presto il calcio siciliano non possa fare il percorso inverso e giocare qualche partita amichevole estiva, per la gioia di migliaia di immigrati, e figli di immigrati, nati a New York e che della Sicilia hanno soltanto sentito parlare nei ricordi dei loro nonni.