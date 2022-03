Wembley fischia Maguire, Southgate: "Pensavo fosse uno scherzo"

LONDRA (INGHILTERRA) - In Inghilterra è scoppiato un vero e proprio caso Maguire. Il difensore del Manchester United è finito sul banco degli imputati dopo qualche prestazione non molto convincente. Alcuni lo criticano, altri lodano per le sue prestazioni con la maglia dei Tre Leoni. In occasione del match amichevole contro la Costa D'Avorio, vinto per 3-0 grazie alle reti di Watkins, Sterling e Mings, però, l'ex Leicester è stato beccato da un'ondata di fischi sia durante la lettura delle formazioni che quando ha toccato il primo pallone.

Il Ct Southgate e i compagni difendono Maguire

Alcuni compagni e il Ct Southgate, però, si sono schierati al suo fianco e lo hanno difeso. Il tecnico alla fine del match ha commentato: "Pensavo fosse uno scherzo, è assurdo. Non lo capisco. Quello che ha fatto per noi è fantastico, è stato fenomenale. Non so come potrebbe aiutarlo tutto ciò". Gli fa eco Harry Kane, che su Twitter scrive: "Abbiamo impiegato diverso tempo per riportare un legame importante tra la Nazionale inglese e i suoi tifosi. Per questa ragione trovo totalmente non corretti i fischi a Maguire. Il fatto che abbia giocato in modo brillante ultimamente con noi e che sia stato parte importante degli ultimi percorsi di crescita fatti dall'Inghilterra rende tutto ancora più assurdo. Non merita tutto questo. Maguire ha il sostegno di tutta la squadra e dovrebbe avere anche quello dei tifosi". Tra gli altri che hanno manifestato solidarietà a Maguire ci sono stati Jordan Henderson ("Quello che è successo stasera è sbagliato su tutti i livelli") e Declan Rice, con il centrocampista del West Ham che ha ripreso i tifosi a brutto muso: "Imbarazzante. I calciatori della nazionale vanno tifati, soprattutto ora che c'è in vista un grande torneo".