Il ct dell'Ucraina: "Provo solo odio per gli invasori russi"

KIEV (Ucraina) - Oleksandr Petrakov, commissario tecnico dell'Ucraina, non usa mezzi termini a proposito dell'invasione del suo Paese da parte della Russia. Il 64enne allenatore ha scelto di non lasciare la sua abitazione a Kiev e di unirsi ai suoi connazionali schierati contro gli invasori: "La mia famiglia mi ha chiesto di spostarmi nell'Ucraina occidentale ma io ho rifiutato - le parole del ct ucraino agli inglesi del Guardian - ho detto: 'Vengo da Kiev, non posso andarmene'. Non pensavo che fosse una decisione corretta lasciare la capitale, perché le persone devono difendersi, non possono scappare. Ho pensato, se vengono a Kiev, prenderò un'arma e difenderò la mia città. Sentimenti? C'è solo odio. Non è rabbia, le persone odiano coloro che hanno invaso la loro terra. Abbiamo bisogno di tempo per calmarci, ma per ora, ripeto, c'è solo odio. Hanno distrutto le nostre città".