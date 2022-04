Caserta-D'Angelo, tutto subito per la A

Una gara ricca d’insidie ma anche di formidabili opportunità. Soprattutto per il Benevento. Quanto meno per capire cosa manca davvero a questa Strega che non scalda il cuore eppure è ancora in lizza per la promozione diretta. Potrebbe dircelo proprio l’incrocio con il Pisa di D’Angelo, il tecnico rivelazione di questa stagione insieme con Pecchia, non a caso entrambi in vetta e candidati di fatto alla promozione diretta. Una prospettiva a cui non ha mai rinunciato, per la verità, neppure Fabio Caserta e non solo per essere coerente con le ambizioni della società del patron Oreste Vigorito, il facoltoso magnate dell’eolico che non ha badato a spese nell’allestire una corazzata. L’ex allenatore perugino, almeno sulla carta, avrebbe dovuto cancellare l’amarezza della più incredibile delle retrocessioni e sbriciolare ogni antagonista che si fosse presentata sulla sua strada. Faticosamente, e con qualche inevitabile pausa, il tecnico calabrese ha centrato il primo obiettivo, non scontato. Perché neppure una squadra tanto attrezzata, e arricchita sul mercato invernale di altri talenti, può essere certa di allungare subito le mani sulla A. Se a questa incertezza aggiungiamo che le antagoniste, strada facendo, anziché diradarsi si sono moltiplicate, generando uno dei campionati più equilibrati e indecifrabili dell’ultimo decennio, allora si capisce anche perché non è poi riduttivo constatare che la Strega a otto partite dal termine della stagione regolare (recupero di Cosenza compreso) è ancora in lotta per la promozione diretta. Obiettivo da alimentare anche attraverso questa gara con il Pisa, indomita rivale non solo dei sanniti. D’Angelo non è lassù per caso, perché il caso nel calcio esiste, ma quasi mai fa la differenza se non ci metti lavoro e tanto di tuo. Se il Pisa è stato per 2.303 minuti nei primi due posti e, dunque, virtualmente promosso, contro i 384 minuti dei giallorossi, qualcosa significherà e bisognerà tenerne conto. Ma è anche la ragione per la quale vincere oggi potrebbe valere molto di più di tre punti tutt’altro che facili da conquistare. Anzi, è la strada maestra per capovolgere lo scenario in questo finale batticuore. Esattamente quello che si augura Caserta per la sua Strega, nonostante tutto, ancora in lizza per la A. Pisa permettendo, certo. Tutto subito, ora è così che si fa!