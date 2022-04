Trentalange, che paura: incidente in autostrada e diverse fratture!

COLLEFERRO (Roma) - Grande paura - e fortunatamente nulla più - per il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange e per il responsabile della Commissione Arbitri Nazionale di Serie C Maurizio Ciampi, coinvolti la scorsa notte in un brutto incidente nell'autostrada A1 all'altezza di Frosinone. I due, immediatamente trasportati all'ospedale di Colleferro (Trentalange è stato già dimesso e sta tornando a Torino), hanno riportato alcune fratture non particolarmente gravi. L'augurio dell'Aia, rivolto ad entrambi, è quello "di ristabilirsi velocemente", come scritto in un comunicato ufficiale.