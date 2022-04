Abidal, è giallo sul trapianto di fegato: "Nessuna parentela col donatore"

MADRID (Spagna) - Una storia complicata quella del trapianto di fegato di Eric Abidal. Il difensore francese nel 2012, mentre difendeva la maglia del Barcellona, ha ricevuto l'intervento che gli è stato fondamentale per riuscire a superare un cancro arrivato a mettere in pericolo la sua vita. Per sostenere l'operazione, l'ex blaugrana aveva individuato come donatore un presunto cugino conosciuto come Gerard Armand, ma ora l'Istituto Nazionale di Tossicologia assicura, dopo aver effettuato diversi test, che non c'è nessun tipo di parentela tra i due. Nel 2017 la Polizia ha deciso di aprire un'indagine avendo rilevato una serie di irregolarità nel processo di trapianto e secondo le informazioni pubblicate da El Confidencial, Abidal, insieme all'ex direttore sportivo dei catalani Sandro Rosell, rischia l'accusa di traffico di organi illegali che potrebbe tramutarsi in cinque-otto anni di prigione.