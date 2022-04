Cannavaro: "Italia, devi svegliarti. Scudetto? Nessuno vuole vincerlo"

ROMA - "Dobbiamo svegliarci ". Non usa giri di parole Fabio Cannavaro parlando del momento che sta vivendo il calcio italiano . "Quanto siamo lontani dallo spettacolo offerto da City e Liverpool ? Siamo lontani sotto tutti i punti di vista - ha detto il capitano degli azzurri campioni del mondo in Germania nel 2006 -. Non ci rendiamo conto che dalle altre parti vanno a tremila all'ora e non siamo più i più belli e i più forti".

Il flop degli azzurri

L'ex difensore di Napoli, Parma, Inter, Juventus e Real Madrid, ammette di essere preoccupato. Il suo nome era stato anche accostato alla panchina della Nazionale dopo il flop con la Macedonia e i dubbi del ct Roberto Mancini "ma anche se mi ha fatto piacere non c'era niente di vero - assicura ai microfoni di Sky Sport -. È normale che quando non si raggiunge una manifestazione come il Mondiale vengano fuori determinati nomi, il mio passato da ex giocatore ed ex capitano della Nazionale è importante". Quello che lo "spaventa", al di là del mancato pass per il Qatar, è "la rassegnazione da parte di tutti, come se fosse diventata la normalità . Non so cosa bisogna fare per il futuro ma è un sistema che non funziona, nelle coppe non andiamo avanti, con la Nazionale non andiamo avanti, c'è da cambiare. Bisogna fare qualcosa, è un meccanismo che non ci sta portando da nessuna parte".

La corsa scudetto

Per quanto riguarda il suo futuro e una possibile chance in Italia, Cannavaro non si sbilancia. "Non lo so, ormai alleno da 6-7 anni, l'obiettivo è cercare di trovare un progetto che mi permetta di lavorare, di fare quello che mi piace, dove posso fare vedere quello che ho in testa. Ho fatto la scelta di girare, di fare esperienza all'estero ma sono italiano, mi piacerebbe partire anche dall'Italia". Infine sulla lotta scudetto aggiunge: "Sembra che nessuno lo voglia vincere, quando c'è da fare il salto di qualità vengono meno. Il Napoli ha sprecato una bella occasione ma aveva contro una buonissima Fiorentina, l'Inter in questo momento ha il morale più alto e una partita in meno, vediamo".