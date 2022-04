Semifinali Coppa Italia: il meglio del grande calcio è su TIVÙsat

Due match attesissimi ed incerti

Calcio sempre più presente nell'offerta di Tivùsat, con la Coppa Italia che torna protagonista questa settimana con le semifinali di ritorno: due sfide di altissimo spessore che rimangono estremamente aperte dopo le partite d'andata. Nella prima semifinale martedì 19 aprile alle ore 21, in diretta su Canale 5 HD in chiaro e gratuitamente, andrà in scena a San Siro un derby di ritorno che si preannuncia infuocato e che vedrà Inter e Milan giocarsi l'accesso alla finalissima ripartendo dallo 0-0 di un mese e mezzo fa. Un duello su due fronti per le due compagini milanesi, che stanno lottando anche in Campionato per la conquista dello scudetto: i nerazzurri dopo un inizio 2022 titubante sembrano avere ritrovato il giusto assetto ed hanno l'abbrivio dalla loro parte, mentre i rossoneri avranno il non indifferente vantaggio di poter passare il turno in caso di pareggio con una o più reti, in virtù del fatto che il regolamento che annulla il valore doppio dei goal in trasferta in caso di parità nel doppio confronto entrerà in vigore per la Coppa Italia solo dal prossimo anno. Mercoledì 20 aprile, sempre alle ore 21 e in rigorosa diretta in chiaro su Canale 5 HD, andrà in scena l'altra semifinale tra Juventus e Fiorentina: i bianconeri partiranno con il vantaggio dell'1-0 ottenuto in extremis nella gara d'andata al Franchi in una gara dominata per lunghi tratti dai toscani e potranno contare sul favore del pubblico. Anche la sfida in programma in un Allianz Stadium che si presenterà tutto esaurito si preannuncia combattutissima per la storica rivalità tra le due squadre, che nell'occasione assume toni ancora più evidenti per il contestatissimo trasferimento di Dusan Vlahovic nell'ultima sessione invernale di calciomercato. Due sfide spettacolari ed incertissime che grazie a Tivùsat potrete seguire con il fascino dell'HD comodamente seduti sul vostro divano di casa.

Un’offerta di qualità

Nel giro di qualche anno Tivùsat è diventata una realtà autorevole nel panorama televisivo italiano. Un successo che deriva dall’aver mantenuto la promessa iniziale: garantire la visione della televisione in chiaro al 100% della popolazione e raggiungere tutto il territorio nazionale e soprattutto le comunità montane. Ora la competizione è aumentata: se all’inizio l’obiettivo della piattaforma era la complementarietà al digitale terrestre, ora vi è la necessità di esserlo anche rispetto all’offerta che corre su Internet. Quello che non è cambiato è che solo il satellite di Tivùsat è sinonimo di una qualità televisiva che oggi nella televisione in chiaro nessuno può garantire.

Il fascino del 4K

Tra le 60 emittenti in Alta Definizione visibili gratuitamente su Tivùsat rientrano i canali Rai, molti di quelli Mediaset, i canali free dei gruppi Discovery e Sky e tanti altri internazionali. Ma non manca l’offerta in 4K, con sette canali presenti nel bouquet che offriranno il massimo della risoluzione: Rai4K (canale 201), sede di appuntamenti di punta del servizio pubblico, MyZen4K (canale 222) per chi cerca intrattenimento zen, spunti di meditazione e esercizi yoga, NasaUhd (canale 211) con le straordinarie immagini dallo spazio dell’agenzia spaziale Usa, e Fashion Tv (canale 289) che vi permette di seguire la moda e le passerelle in una definizione mai vista prima. Ma anche Museum 4K (canale 220) per chi ama le arti visive, Travel Xp (canale 225), il maggiore produttore di contenuti dedicati ai viaggi e agli stili di vita, ed infine Eutelsat 4K1 (canale 200), il canale dimostrativo Eutelsat pioniere del 4K nelle case degli italiani.