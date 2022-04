Nuovo stadio a Milano, Linus: "L'Inter non mette i soldi"

Stasera alle 21 al Meazza si giocherà il derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Presto, però, le due squadre milanesi potrebbero cambiare casa. Da tempo, infatti, si parla di un nuovo progetto che, però, non è ancora entrato realmente nel vivo. Come riportanto da Dagospia, Linus, pseudonimo di Pasquale Di Molfetta, parlando ai microfoni di Radio Deejay in compagnia di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, ha detto la sua sulla questione sottolineando quelle che per lui sono le maggiori criticità.