777 Partners, dopo il Genoa è ufficiale l'acquisto dello Standard Liegi

Dopo il Genoa e il Vasco da Gama, il fondo americano 777 Partners è diventato ufficialmente proprietario anche dello Standard Liegi. Il club belga, quattordicesimo al termine della prima fase del campionato, è reduce da una stagione molto difficile sia sul piano finanziario sia su quello sportivo. "Il cambio di proprietà è ora ufficiale. E’ stata predisposta una struttura di transizione temporanea in cui i vari responsabili dei dipartimenti del club sono in contatto con i dirigenti della società americana. Il lavoro di preparazione alla nuova stagione, in particolare a livello sportivo, è già iniziato. A breve organizzeremo una conferenza stampa presso il club durante la quale i nostri nuovi proprietari ti spiegheranno in modo più dettagliato la loro visione strategica.", si legge nel comunicato dello Standard.