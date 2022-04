Coppa di Germania, Forsberg eroe del Lipsia: è finale!

LIPSIA (Germania) - Alla Red Bull Arena di Lipsia va in scena la seconda semifinale della Coppa di Germania che ha visto i padroni di casa vincere per 2-1 all'ultimo minuto contro l'Union Berlino per staccare il pass per la finale. Ospiti che sbloccano il match al 25' con Becker per andare all'intervallo sull'1-0. Nella ripresa però il Lipsia reagisce trovando il pareggio al 61' con il rigore dell'ex Milan André Silva e poi il finale thriller: al 93' Emil Forsberg segna la rete che evita i supplementari e regala alla squadra della Red Bull la finale che si contenderà con il Friburgo.