Uefa, a Vienna esecutivo e congresso il 10 e l'11 maggio

MILANO - Il 46° Congresso Ordinario Uefa si svolgerà mercoledì 11 maggio 2022 presso il Messe Wien Exhibition Congress Center, Messeplatz 1, 1021 Vienna (Austria). Il Congresso inizierà alle 10.00 ora locale e terminerà alle 12.00 circa. Seguirà una conferenza stampa con il presidente Uefa, Aleksander Ceferin. Fra i principali punti all'ordine del giorno: relazione del Presidente e del Comitato Esecutivo Uefa e relazione dell'Amministrazione Uefa 2020/21; questioni finanziarie - accettazione della relazione finanziaria e dei rendiconti finanziari per il 2020/21 e approvazione del budget per l'anno finanziario 2022/23; aggiornamento sui comitati Uefa; ratifica dei nuovi membri degli Organi Uefa per l'Amministrazione della Giustizia. Il giorno prima, martedì 10 maggio, sempre a Vienna si terrà la riunione del Comitato Esecutivo della Uefa.