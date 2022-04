Juve Stabia, duro comunicato: "Danneggiati dal -2. Pronti a bloccare i play off"

La Juve Stabia promette battaglia e minaccia di bloccare la partenza dei play off. La società campana, che milita nel girone C di serie C, è stata penalizzata di due punti in classifica, a causa del mancato versamento delle ritenute Irpef (marzo-ottobre 2021) e dei contributi INPS (giugno-ottobre 2021) riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati.