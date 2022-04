Commisso e Infantino, cena a base di calcio a Manhattan

Una cena con il tema del calcio sostenibile al centro. Il Presidente della Fiorentina Commisso ed il Presidente della Fifa Infantino si sono incontrati sabato sera a Manhattan. Commisso ha potuto illustrare di persona idee e valutazioni per un calcio sostenibile e trasparente. Infantino da parte sua si è complimentato per il Viola Park, visitato non troppi giorni fa con la sottosegretaria allo sport Vezzali ed il dg Viola Barone, per gli importanti investimenti fatti nel mondo del calcio dal suo arrivo a Firenze.