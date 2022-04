Indice di liquidità, è scontro Figc-Lega sulla sostenibilità

L' indice di liquidità, il rapporto tra le attività correnti (e le passività correnti) e i debiti che dimostra quando un club sia in grado di rispettare i propri impegni finanziari a breve termine, è stato fissato a 0,5 per la Serie A e a 0,7 per la Serie B e la Serie C . Finora, il mancato rispetto del parametro (durante l'emergenza sanitaria era a 0,6) bloccava il mercato in entrata. L'indice diventerà già esecutivo dalla prossima stagione un criterio ammissivo per l'iscrizione al campionato. «È passato a 0,5 con due correttivi storici – ha spiegato Gravina al termine dell'incontro in via Allegri - tenendo conto sia del patrimonio sia del rapporto ricavi-costo del lavoro allargato. Il consiglio di maggio vedrà già una proposta di licenza nazionale per la stagione 2023-24 e per i prossimi tre anni con indice di liquidità a salire». Più l'indice cresce e si avvicina a 1 (tanto incassi, tanto spendi) più le società sono invitate all'austerity. A proposito di sostenibilità, da segnalare anche il commento del presidente sul Decreto Crescita che favorirebbe gli investimenti all'estero a scapito di quelli nei vivai: «Sono per la soppressione totale».

Lo scontro

Lunedì sera il numero uno della Serie A, Casini (ieri eletto nel Comitato di presidenza con Abete), aveva inviato una lettera a Gravina mettendo sul tavolo una proposta: portare l'indice ammissivo al 2023-24, oppure accettare subito il parametro ma ridimensionato a 0,4 includendo il valore patrimoniale dei calciatori come correttivo. La Federazione l'ha ritenuta «inaccettabile», in quanto l'indice - a queste condizioni - verrebbe drogato e di fatto neutralizzato. «L'opposizione costante della Lega? Non mi disturba, se ai voti finisce sempre 18-3 è complicata. A me interessa solo l'evoluzione positiva del calcio italiano» ha chiosato Gravina. Sul provvedimento, come detto, si è astenuta anche la Serie B: Balata ha motivato la scelta spiegando che per motivi di tempo è mancato un passaggio interno nella sua assemblea. «Siamo perplessi per i tempi e i modi con cui l'indice è stato reintrodotto come requisito di ammissione - il commento di Casini - Siamo a fine aprile, l’iscrizione è a fine maggio, ma l’indice fotografa la situazione al 31 marzo: ha così efficacia retroattiva e, soprattutto, obbliga eventuali squadre a immettere liquidità senza poter ricorrere al mercato e in un contesto ancora sotto gli effetti della pandemia». Secondo la Figc è un falso problema, visto che già prima del 30 giugno sarà possibile depositare e farsi conteggiare gli accordi preliminari di mercato come ulteriore correttivo, così da portare l'indice alla soglia determinata.

La replica di Lotito

La replica di Lotito è arrivata in serata durante un evento al Circolo Aniene: «Ma una società che paga in anticipo tasse e stipendi, senza nessun mutuo o leasing, perché deve avere questi problemi? In un quadro di questo genere tu mi dici di mettere i soldi, ma per fare che? Il paradosso è questo: le società che hanno debiti hanno l'indice di liquidità a posto, perché trasformano a medio e lungo termine l'indebitamento». Le società potrebbero impugnare la delibera al Collegio di Garanzia del Coni.