ALESSANDRIA - Filtra ottimismo sulle condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere - tra le altre - di Avellino, Juventus e Genoa, oltre che della Nazionale azzurra, ricoverato dal 23 aprile all'ospedale di Alessandria per un'emorragia cerebrale. "Anche la seconda Tac di questa sera è andata bene, nessun riscontro negativo. Avanti così", le parole del figlio Andrea in un post su Facebook.