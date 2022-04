Si è spento Raiola: da Haaland sr ad Agnelli, le reazioni del mondo del calcio

"Non prendetelo per il c... in Paradiso, loro sanno la verità. Tvb Mino". Con questo messaggio, pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, il presidente della Juventus Andrea Agnelli è stato il primo a salutare Mino Raiola, il noto procuratore italo-olandese scomparso quest'oggi a soli 54 anni. Il potente agente aveva curato gli interessi di numerosi calciatori bianconeri, presenti e passati, dall'attuale vicepresidente Nedved a De Ligt, Kean e Pellegrini, passando per Ibrahimovic e Matuidi. Al numero uno della Juve si è aggiunto Alf-Inge Haaland, papà del fuoriclasse del Borussia Dortmund Erling ed ex giocatore del Manchester City: "R.i.p. The Best".