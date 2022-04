Lecce, niente paura: dopo il caso Alemao impossibili penalizzazioni

Nel caso di «un’alterazione del potenziale atletico e tecnico di una squadra», come sembrerebbe accaduto ieri al Menti, in seguito all’esplosione di un petardo nei pressi della porta del Vicenza difesa da Contini, non è più prevista la perdita della gara per 0-3, ma viene irrogata una penalizzazione pari almeno al numero di punti, eventualmente, conquistati sul campo. Quindi la società responsabile oggettivamente dell’increscioso evento viene punita, mentre la squadra avversaria non ottiene la vittoria a tavolino che costituirebbe un eccessivo vantaggio, fatte salvo le ulteriori sanzioni a carico del club ritenuto responsabile del comportamento indisciplinato della propria tifoseria, peraltro, in questo caso, ancora in via d’accertamento. Questo stabilise il Codice di Giustizia Sportivo, all’articolo 10, comma 2. Tali norme sono mutate in seguito al famoso caso della monetina che colpì Alemao, l’8 aprile del 1990, a Bergamo nell’anno del 2º scudetto del Napoli. Così recita il nuovo testo: «Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o a sostenitori della società che abbiano comportato alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le squadre. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara». Avendo perso, al Lecce di Sticchi Damiani (nella foto) non dovrebbero esser sottratti punti. Ma non sono escluse altre sanzioni disciplinari, ammende o squalifica del campo.