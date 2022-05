Serie A, lunedì 16 consegna 'Premio Bearzot' a De Zerbi

Premiato anche Zoff

Anche quest'anno la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD. Nello stesso giorno sarà assegnato un riconoscimento speciale alla carriera a Dino Zoff a 40 anni dalla storica vittoria del Mondiale 82 e anche il 9° Premio Sociale 'Enzo Bearzot' che come ogni anno va ai progetti sul territorio più meritevoli tra le associazioni US ACLI. "Il Premio Bearzot - la Sfida Sociale US ACLI", la cui giuria è presieduta dalla professoressa Cinzia Bearzot, figlia dell'ex Ct della Nazionale, è stato assegnato al Comitato Provinciale di Pesaro per la promozione dell'attività sportiva di ragazze non udenti, le quali hanno formato una nazionale di basket.