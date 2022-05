Mancini: "Roma in finale di Conference è importante per l'Italia"

ROMA - Campionato da aggiudicare allo sprint finale, la Roma che torna in una finale europea e i prossimi impegni dell'Italia, magari con qualche giovane in campo in più: il ct Mancini si è espresso su tutto questo a margine dell'incontro con i ragazzi e le ragazze della Miracoli FC. "Il fatto che il campionato è in bilico credo che sia bello. È difficile azzardare sulla vincente, difficilissimo. È un campionato bello e anche la partita di ieri (la finale di Coppa Italia, ndr) è stata divertente" ha dichiarato.

Mancini sulla Roma in finale

"Che la Roma sia andata in finale nella Conference League è importante per l'Italia, per Roma e per i nostri ragazzi che si giocano una finale europea", ha aggiunto. Sui giovani: "Credo che bisogna valorizzarli, poi ci sono le persone per trovare le soluzioni giuste". Infine sugli impegni degli azzurri a fine campionato: "Quando li avrò vedremo, speriamo stiano meglio fisicamente. Italia-Argentina? È una bella partita, la prima di una lunga serie. Diventerà una partita importante, essendo la prima sarebbe bello vincerla", ha concluso.