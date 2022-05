Perisic, che sorrisi a Gardaland

MILANO - Approfittando dei due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi all'Inter, Ivan Perisic si è concesso qualche ora di divertimento a Gardaland insieme ai figli Manuela e Leonardo e ad un amico. Il gruppo ha colto l’occasione per provare la nuova attrazione Jumanji the Adventure, prima e unica al mondo tematizzata Jumanji, ma anche di rinfrescarsi a bordo di Colorado Boat, Fuga da Atlantide e Jungle Rapids. Il croato ha poi avuto modo di scaricare l’adrenalina delle ultime partite, e del periodo intenso che sta vivendo, a bordo delle attrazioni family più iconiche, come Mammut, ma anche di scoprire la colorata area Fantasy Kingdom e di esplorare la Miniland di Legoland Water Park Gardaland, l’area nella quale sono stati riprodotti con milioni di mattoncini Lego i monumenti italiani più iconici. Da domani sarà nuovamente ad Appiano Gentile con il sogno di festeggiare domenica la seconda stella complice il ko del Milan sul campo del Sassuolo.