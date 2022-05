Zico invita Pogba al suo "Jogo das Estrelas": c'è la risposta del francese

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Un invito molto speciale è stato fatto a Paul Pogba niente meno che dalla leggenda del Flamego Zico. Sul suo profilo Instagram Zico ha scritto: "Tempo fa ho inviato una maglia del Flamengo autografata a questo grande centrocampista Paul Pogba, oggi al Manchester United. I suoi fratelli sono andati in Brasile e siccome è una Famiglia di Flamenguisti, hanno visitato Gavea, la scuola di calcio del Maestro Junior e hanno fatto una bella chiacchierata con me online perché sono in Giappone. Ho colto l'occasione per invitarlo al Jogo das Estrelas di fine anno perché in base al mio recupero vedo già la possibilità di essere in campo. Ha dato ok". Il "Jogo das Estrelas" è una sorta di All Star Game (arrivato alla 18ª edizione) a scopo benefico che vede affrontarsi "Gli Amici di Zico" contro le stelle del calcio internazionale a Rio presso lo Estádio Luso-Brasileiro.