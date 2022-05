I meriti del Pisa e i limiti della Strega: il calcio presenta il conto

DUELLO PER LA FINALE - Forse era scritto. Ma anche no. Il Pisa approda con merito in finale per qualità proprie evidenti e per l’incapacità del Benevento di fare la stessa cosa. Alla fine risulta striminzita la vittoria dell’andata che non è bastata a garantire di giocarsi l’ultimo posto per la promozione dopo un campionato indecifrabile e incerto non solo per la compagine sannita che, tuttavia, in quelle sue indecisioni irrisolte è restata fatalmente impigliata. La Strega non ha mai sfruttato a pieno le proprie potenzialità che avevano fatto parlare di una corazzata destinata a tornare subito in A. Le 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate della stagione regolare hanno amplificato questo limite, oscurando anche il tanto di buono fatto da Caserta. Spiegare l’incapacità a completarsi di una squadra oggettivamente forte, troppo forte, è il primo passo per ripartire. Perché se vincere non è mai scontato e non è semplice per nessuno, nemmeno se hai calciatori che sono un lusso in B per qualsiasi altra società, è anche vero che perdere così è amarissimo. Bisognava provarci con più convinzione e maggiori energie che a un certo punto sono sembrate evaporare, vedendo una Strega condizionata da un approccio timido, timoroso, a una gara difficile da giocare e mentalmente complicata a prescindere.