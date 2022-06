Nations League, Polonia-Galles 2-1: Zielinski ok, Zalewski entra nel finale

WROCLAW (Polonia) - La Polonia è già certa della qualificazione in Qatar, il Galles dovrà attendere la vincente tra Scozia e Ucraina per capire con chi si giocherà l'ultimo posto europeo disponibile per partecipare al prossimo mondiale: intanto è tempo di Nations League con le due nazionali che hanno dato il via all'edizione 2022/2023. A portare a casa i primi tre punti nel Gruppo 4 della League A è la nazionale polacca di Michniewicz che supera, in casa e in rimonta, i dragoni orfani del loro giocatore simbolo: Gareth Bale. Eppure i gallesi passano in vantaggio con Williams al 52' per poi essere raggiunti 20' più tardi da Kaminski e soprassati all'85' da Swiderski. Buona la prestazione del centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, in campo per 90' alle spalle di Lewandowski; 17 minuti a disposizione invece per l'esterno classe 2002 della Roma, Nicola Zalewski, lanciato in corsa nella sfida sull'out di sinistra.